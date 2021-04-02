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КЁРЛИНГ. Сборные. ЧМ-2021. Мужчины. КанадаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
4399
2-е апреля
НорвегияДания
Весь матч (с учетом доп. эндов)
1,25
-
3,50
1,95
12.50
1,76
18:00
4362
2-е апреля
РоссияНидерланды
Весь матч (с учетом доп. эндов)
1,65
-
2,10
1,80
12.50
1,90
18:00
2123
2-е апреля
ШотландияКанада
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,70
-
1,40
1,80
12.50
1,90
18:00
2372
2-е апреля
Южная КореяИталия
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,30
-
1,55
1,90
12.50
1,80
23:00
3437
2-е апреля
ГерманияЯпония
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,55
-
1,45
1,80
12.50
1,90
23:00
3689
2-е апреля
КитайСША
Весь матч (с учетом доп. эндов)
3,50
-
1,25
1,80
12.50
1,90
23:00
4414
2-е апреля
ШвецияШвейцария
Весь матч (с учетом доп. эндов)
1,40
-
2,70
1,85
12.50
1,85
23:00
4418
2-е апреля
Южная КореяРоссия
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,55
-
1,45
2,02
12.50
1,70
04:00
4429
3-е апреля
ДанияШотландия
Весь матч (с учетом доп. эндов)
4,70
-
1,15
2,02
12.50
1,70
04:00
4434
3-е апреля
КитайИталия
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,70
-
1,40
1,85
12.50
1,85
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из 2событий

КЁРЛИНГ. Сборные. ЧМ-2021. Мужчины. КанадаИтоги

ПобедаДа
-
-
-
18:00
4461
11-е апреля
Канада победитель ЧМ-2021
Итоги
2,40
18:00
4469
11-е апреля
Швеция победитель ЧМ-2021
Итоги
2,60
18:00
4471
11-е апреля
Шотландия победитель ЧМ-2021
Итоги
4,50
18:00
4477
11-е апреля
Швейцария победитель ЧМ-2021
Итоги
6,50
18:00
4478
11-е апреля
США победитель ЧМ-2021
Итоги
8,50
18:00
4489
11-е апреля
Норвегия победитель ЧМ-2021
Итоги
20,00
18:00
4506
11-е апреля
Япония победитель ЧМ-2021
Итоги
20,00
18:00
4491
11-е апреля
Италия победитель ЧМ-2021
Итоги
35
18:00
4496
11-е апреля
Китай победитель ЧМ-2021
Итоги
50
18:00
4498
11-е апреля
Россия победитель ЧМ-2021
Итоги
50
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из 4событий
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