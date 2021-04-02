1000
Моя линия
КЁРЛИНГ. Сборные. ЧМ-2021. Мужчины. КанадаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
1,25
-
3,50
1,95
12.50
1,76
—
—
2-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
1,65
-
2,10
1,80
12.50
1,90
—
—
2-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,70
-
1,40
1,80
12.50
1,90
—
—
2-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,30
-
1,55
1,90
12.50
1,80
—
—
2-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,55
-
1,45
1,80
12.50
1,90
—
—
2-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
3,50
-
1,25
1,80
12.50
1,90
—
—
2-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
1,40
-
2,70
1,85
12.50
1,85
—
—
2-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,55
-
1,45
2,02
12.50
1,70
—
—
3-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
4,70
-
1,15
2,02
12.50
1,70
—
—
3-е апреля
Весь матч (с учетом доп. эндов)
2,70
-
1,40
1,85
12.50
1,85
—
—
КЁРЛИНГ. Сборные. ЧМ-2021. Мужчины. КанадаИтоги
ПобедаДа
-
-
-
11-е апреля
Итоги
2,40
—
—
—
11-е апреля
Итоги
2,60
—
—
—
11-е апреля
Итоги
4,50
—
—
—
11-е апреля
Итоги
6,50
—
—
—
11-е апреля
Итоги
8,50
—
—
—
11-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
11-е апреля
Итоги
20,00
—
—
—
11-е апреля
Итоги
35
—
—
—
11-е апреля
Итоги
50
—
—
—
11-е апреля
Итоги
50
—
—
—