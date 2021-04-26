1000
Моя линия
COUNTER-STRIKE. Counter-strike. Spring Sweet Spring. Main Swiss StageОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
26-е апреля
Весь матч
1,37
-
2,90
1,69
2.50
2,05
—
—
26-е апреля
Весь матч
1,41
-
2,70
1,72
2.50
2,00
—
—
26-е апреля
Весь матч
2,95
-
1,35
1,68
2.50
2,06
—
—
26-е апреля
Весь матч
1,77
-
1,94
1,83
2.50
1,88
—
—
26-е апреля
Весь матч
1,17
-
4,50
1,47
2.50
2,50
—
—
26-е апреля
Весь матч
1,64
-
2,13
1,82
2.50
1,89
—
—
26-е апреля
Весь матч
1,45
-
2,55
1,75
2.50
1,97
—
—