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COUNTER-STRIKE. Counter-strike. Spring Sweet Spring. Main Swiss StageОсновная линия

Победитель1X2
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10:00
2009
26-е апреля
Copenhagen FlamesCase Esports
Весь матч
1,37
-
2,90
1,69
2.50
2,05
10:00
3466
26-е апреля
X-Kom Ago Izako Boars
Весь матч
1,41
-
2,70
1,72
2.50
2,00
13:00
1475
26-е апреля
ApeksK23
Весь матч
2,95
-
1,35
1,68
2.50
2,06
13:00
1928
26-е апреля
ForzeSkade
Весь матч
1,77
-
1,94
1,83
2.50
1,88
16:00
2104
26-е апреля
Extra SaltLyngby Vikings
Весь матч
1,17
-
4,50
1,47
2.50
2,50
19:00
2417
26-е апреля
ExtremumFiend
Весь матч
1,64
-
2,13
1,82
2.50
1,89
19:00
2369
26-е апреля
Sinners EsportsYoung Ninjas
Весь матч
1,45
-
2,55
1,75
2.50
1,97
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