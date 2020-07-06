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COUNTER-STRIKE. Counter-strike. Nine TO Five. Swiss StageОсновная линия

Победитель1X2
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10:00
2898
6-е июля
FateIzako Boars
Весь матч
1,24
-
3,65
1,57
2.50
2,26
10:00
2953
6-е июля
SawAGF Esport
Весь матч
1,47
-
2,50
1,76
2.50
1,96
13:00
3280
6-е июля
AVEZNexus Gaming
Весь матч
1,43
-
2,65
1,73
2.50
1,99
13:00
3203
6-е июля
Ex-Smash EsportsS-Gaming
Весь матч
1,37
-
2,85
1,69
2.50
2,04
16:00
2875
6-е июля
Syman GamingAdaptation
Весь матч
1,14
-
4,90
1,43
2.50
2,60
19:00
2747
6-е июля
Illuminar GamingWisla Krakow
Весь матч
1,62
-
2,16
1,81
2.50
1,89
22:00
3261
6-е июля
HonorisWizards Esports Club
Весь матч
1,30
-
3,20
1,63
2.50
2,14