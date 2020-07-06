1000
Моя линия
COUNTER-STRIKE. Counter-strike. Nine TO Five. Swiss StageОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
6-е июля
Весь матч
1,24
-
3,65
1,57
2.50
2,26
—
—
6-е июля
Весь матч
1,47
-
2,50
1,76
2.50
1,96
—
—
6-е июля
Весь матч
1,43
-
2,65
1,73
2.50
1,99
—
—
6-е июля
Весь матч
1,37
-
2,85
1,69
2.50
2,04
—
—
6-е июля
Весь матч
1,14
-
4,90
1,43
2.50
2,60
—
—
6-е июля
Весь матч
1,62
-
2,16
1,81
2.50
1,89
—
—
6-е июля
Весь матч
1,30
-
3,20
1,63
2.50
2,14
—
—