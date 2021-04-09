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COUNTER-STRIKE. Counter-strike. IEM XVI. SummerОсновная линия

Победитель1X2
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19:02
392
В игре
SproutK23
00
Весь матч
2,16
-
1,62
19:13
391
В игре
ForzeMovistar Riders
00
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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