24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE57
Видео
13
Скоро
Популярное406Российская Премьер-Лига78Лига чемпионов УЕФА40Лига Европы УЕФА26АПЛ52Примера51Серия A38Бундеслига42Лига 115КХЛ58Евролига. Мужчины3Бой Тайсон М. vs Джонс мл. Р.1Бахрейн. Гонка2
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike1
Dota-2
Американский футбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

COUNTER-STRIKE. Counter-strike. European Development ChampionshipОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12:20
232
В игре
Natus Vincere JuniorAGO Gaming
01
Весь матч
2,78
-
1,39
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию13
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru