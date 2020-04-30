Моя линия
COUNTER-STRIKE. Counter-strike. ESL One. Road to Rio. North AmericaОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е апреля
Не начался
Весь матч
2,95
-
1,35
1,68
2.50
2,07
—
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
1,05
-
7,80
1,26
2.50
3,50
—
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
1,10
-
5,80
1,36
2.50
2,90
—
—
30-е апреля
Не начался
Весь матч
1,67
-
2,07
1,82
2.50
1,88
—
—
30-е апреля
Не начался
Весь матч
5,60
-
1,11
1,37
2.50
2,85
—
—
1-е мая
Не начался
Весь матч
1,53
-
2,33
1,79
2.50
1,92
—
—
1-е мая
Не начался
Весь матч
1,47
-
2,50
1,76
2.50
1,96
—
—
1-е мая
Не начался
Весь матч
3,00
-
1,33
1,67
2.50
2,08
—
—
2-е мая
Не начался
Весь матч
2,75
-
1,40
1,72
2.50
2,01
—
—
2-е мая
Не начался
Весь матч
2,75
-
1,39
1,71
2.50
2,01
—
—
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