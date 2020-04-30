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COUNTER-STRIKE. Counter-strike. ESL One. Road to Rio. EuropeОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
3095
29-е апреля
Не начался
C0Ntact GamingMousesports
Весь матч
4,40
-
1,17
1,48
2.50
2,47
16:00
3353
29-е апреля
Не начался
Copenhagen FlamesG2 Esports
Весь матч
5,20
-
1,13
1,41
2.50
2,70
16:00
1381
29-е апреля
Не начался
NorthGodsent
Весь матч
1,52
-
2,36
1,78
2.50
1,93
19:30
3361
29-е апреля
Не начался
Ence EsportsComplexity
Весь матч
2,06
-
1,68
1,82
2.50
1,88
19:30
1933
29-е апреля
Не начался
FnaticTeam Heretics
Весь матч
1,26
-
3,45
1,60
2.50
2,21
19:30
1911
29-е апреля
Не начался
Team DignitasTeam Vitality
Весь матч
2,95
-
1,35
1,68
2.50
2,06
19:30
2116
30-е апреля
Не начался
Copenhagen FlamesNorth
Весь матч
2,55
-
1,46
1,75
2.50
1,96
19:30
2758
30-е апреля
Не начался
Movistar RidersG2 Esports
Весь матч
3,85
-
1,22
1,55
2.50
2,31
19:30
1650
30-е апреля
Не начался
Ninjas In PyjamasAstralis
Весь матч
3,20
-
1,31
1,64
2.50
2,13
19:30
1554
1-е мая
Не начался
C0Ntact GamingGodsent
Весь матч
2,34
-
1,53
1,79
2.50
1,92
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