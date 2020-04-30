Моя линия
COUNTER-STRIKE. Counter-strike. ESL One. Road to Rio. EuropeОсновная линия
Победитель1X2
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29-е апреля
Не начался
Весь матч
4,40
-
1,17
1,48
2.50
2,47
—
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
5,20
-
1,13
1,41
2.50
2,70
—
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
1,52
-
2,36
1,78
2.50
1,93
—
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
2,06
-
1,68
1,82
2.50
1,88
—
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
1,26
-
3,45
1,60
2.50
2,21
—
—
29-е апреля
Не начался
Весь матч
2,95
-
1,35
1,68
2.50
2,06
—
—
30-е апреля
Не начался
Весь матч
2,55
-
1,46
1,75
2.50
1,96
—
—
30-е апреля
Не начался
Весь матч
3,85
-
1,22
1,55
2.50
2,31
—
—
30-е апреля
Не начался
Весь матч
3,20
-
1,31
1,64
2.50
2,13
—
—
1-е мая
Не начался
Весь матч
2,34
-
1,53
1,79
2.50
1,92
—
—
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