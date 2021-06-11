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Counter-strike
Republeague1
Blast Premier: Spring Finals 20215
Cbcs Retake. Group Stage8
Cyberwolves. Tour Pro. Group Stage6
Elisa Invitational1
ESEA Premier Division Europe5
European Development Championship4
Intel Extreme Masters Season XVI. Summer1
Spring Sweet Spring2
1000

Ставки на Counter-strike. Cbcs Retake. Group Stage

COUNTER-STRIKE. Counter-strike. Cbcs Retake. Group StageОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
23:20
1842
11-е июня
Bravos GamingKg Network
Весь матч
1,20
4,10
+4
23:20
1540
11-е июня
Havan LibertyRehl Esports
Весь матч
1,06
7,20
+4
23:20
1394
11-е июня
Paqueta GamingRush Esports (bra)
Весь матч
1,14
4,90
+4
23:20
1971
11-е июня
Santos E-SportsFURIA Academy
Весь матч
1,51
2,39
+6
00:30
2017
12-е июня
Black DragonsBears Esports
Весь матч
2,45
1,49
+6
00:30
2124
12-е июня
Intz E-SportsElevate
Весь матч
1,40
2,70
+6
00:30
1509
12-е июня
Meta GamingKeyd Stars
Весь матч
2,95
1,35
+6
00:30
2126
12-е июня
Sws GamingDetona Gaming
Весь матч
2,16
1,62
+6
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