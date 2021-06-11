1000
Ставки на Counter-strike. Cbcs Retake. Group Stage
COUNTER-STRIKE. Counter-strike. Cbcs Retake. Group StageОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
11-е июня
Весь матч
1,20
—
4,10
—
—
—
11-е июня
Весь матч
1,06
—
7,20
—
—
—
11-е июня
Весь матч
1,14
—
4,90
—
—
—
11-е июня
Весь матч
1,51
—
2,39
—
—
—
12-е июня
Весь матч
2,45
—
1,49
—
—
—
12-е июня
Весь матч
1,40
—
2,70
—
—
—
12-е июня
Весь матч
2,95
—
1,35
—
—
—
12-е июня
Весь матч
2,16
—
1,62
—
—
—