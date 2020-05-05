Избранное
LIVE40
Видео
18
Скоро
Популярное118Россия. РПЛ. КиберЛига Pro Series #513Россия. РПЛ. SRL3Беларусь. Высшая лига13FIFA 20. Лига Про2FIFA. eSports Battle. Champions League A2FIFA. eSports Battle. CIS Cup13FIFA. eSports Battle. Euro 202012FIFA. eSports Battle. Night Champions League B11FIFA. eSports Battle. Night Europa League14FIFA. Pro Player Cup4Шорт-хоккей. Лига Про. (3 периода по 10 мин.)10Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А52Лига Про. Мужчины. Зал А62Setka Cup2TT-Cup2US Pro Tennis Series. Женщины5Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 453Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 491
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Спецпредложение
Counter-Strike1
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гольф
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Шоу-бизнес
Моя линия

COUNTER-STRIKE. Counter-strike. BLAST RisingОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:30
474
В игре
HavuNordavind
95
Весь матч
1,02
-
10,00
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию18
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru