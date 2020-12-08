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COUNTER-STRIKE. Counter-strike. BLAST Premier Fall FinalsОсновная линия

Победитель1X2
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20:53
271
В игре
Team VitalityMousesports
10
Основное время
1,21
2.50
3,94
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