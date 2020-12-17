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ШАХМАТЫ. Россия. Суперфинал чемпионата России. Мужчины
Итоги
Победа
Да
-
-
-
15:00
1475
17-е декабря
Непомнящий Я. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
2,80
—
—
—
15:00
1699
17-е декабря
Карякин С. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
5,00
—
—
—
15:00
1795
17-е декабря
Витюгов Н. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
7,00
—
—
—
15:00
2056
17-е декабря
Артемьев В. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
8,00
—
—
—
15:00
2092
17-е декабря
Дубов Д. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
8,00
—
—
—
15:00
2112
17-е декабря
Свидлер П. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
8,00
—
—
—
15:00
2140
17-е декабря
Матлаков М. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
10,00
—
—
—
15:00
2192
17-е декабря
Федосеев В. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
10,00
—
—
—
15:00
2236
17-е декабря
Антипов М. победитель суперфинала чемпионата России 2020
Итоги
50
—
—
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