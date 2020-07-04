1000
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ШАХМАТЫ. Международные. Супертурнир. Чессабл Мастерс. Быстрые шахматы. Финал. Серия до 2-х побед. 2-й матч. Матч из 4-х партийОсновная линия

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17:00
4259
4-е июля
Карлсен М.Гири А.
Финал. Серия до 2-х побед. 2-й матч. Матч из 4-х партий. Счет в серии 1:0
Весь матч
1,32
4,35
10,50
17:00
4495
4-е июля
Карлсен М.Гири А.
Финал. Серия до 2-х побед. 2-й матч. Матч из 4-х партий. 1-я партия. Счет в серии 1:0
Партия
1,93
2,05
13,00
17:45
4504
4-е июля
Гири А.Карлсен М.
Финал. Серия до 2-х побед. 2-й матч. Матч из 4-х партий. 2-я партия. Счет в серии 1:0
Партия
6,50
1,70
2,90
18:30
4508
4-е июля
Карлсен М.Гири А.
Финал. Серия до 2-х побед. 2-й матч. Матч из 4-х партий. 3-я партия. Счет в серии 1:0
Партия
1,88
2,10
14,00
19:15
4510
4-е июля
Гири А.Карлсен М.
Финал. Серия до 2-х побед. 2-й матч. Матч из 4-х партий. 4-я партия. Счет в серии 1:0
Партия
6,15
1,77
2,75