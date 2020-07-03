1000
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ШАХМАТЫ. Международные. Супертурнир. Чессабл Мастерс. Быстрые шахматы. Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партийОсновная линия

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17:00
4607
3-е июля
Гири А.Карлсен М.
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. Счет в серии 0:0
Весь матч
10,50
4,70
1,30
17:00
4690
3-е июля
Гири А.Карлсен М.
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 1-я партия.
Партия
6,51
1,66
3,00
17:45
4692
3-е июля
Карлсен М.Гири А.
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 2-я партия.
Партия
1,92
2,03
14,50
18:30
4694
3-е июля
Гири А.Карлсен М.
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 3-я партия.
Партия
6,31
1,71
2,90
18:30
4704
3-е июля
Карлсен М.Гири А.
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 4-я партия.
Партия
1,87
2,05
15,50