1000
Моя линия
ШАХМАТЫ. Международные. Супертурнир. Чессабл Мастерс. Быстрые шахматы. Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партийОсновная линия
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3-е июля
Гири А.Карлсен М.
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. Счет в серии 0:0
Весь матч
10,50
4,70
1,30
—
—
—
3-е июля
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 1-я партия.
Партия
6,51
1,66
3,00
—
—
—
3-е июля
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 2-я партия.
Партия
1,92
2,03
14,50
—
—
—
3-е июля
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 3-я партия.
Партия
6,31
1,71
2,90
—
—
—
3-е июля
Финал. Серия до 2-х побед. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 4-я партия.
Партия
1,87
2,05
15,50
—
—
—