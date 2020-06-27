1000
Моя линия
ШАХМАТЫ. Международные. Супертурнир. Чессабл Мастерс. Быстрые шахматы. 1/4 финала. Серия до 2-х побед. 2-й матч. Матч из 4-х партий. 1-я партияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
27-е июня
Артемьев В.Непомнящий Я.
Счет в серии 0:1. 1-я партия
Партия
3,00
1,78
4,90
—
—
—
27-е июня
Счет в серии 0:1. 1-я партия
Партия
4,90
1,85
2,82
—
—
—
28-е июня
Счет в серии 1:0. 1-я партия
Партия
3,00
1,63
6,60
—
—
—
28-е июня
Счет в серии 0:1. 1-я партия
Партия
3,10
1,77
4,75
—
—
—