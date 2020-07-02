1000
Моя линия
ШАХМАТЫ. Международные. Супертурнир. Чессабл Мастерс. Быстрые шахматы. 1/2 финала. Серия до 2-х побед. 3-й матч. Матч из 4-х партийОсновная линия
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2-е июля
Непомнящий Я.Гири А.
1/2 финала. Серия до 2-х побед. 3-й матч. Матч из 4-х партий. Счет в серии 1:1
Весь матч
1,90
3,40
3,60
—
—
—
2-е июля
1/2 финала. Серия до 2-х побед. 3-й матч. Матч из 4-х партий. 1-я партия. Счет в серии 1:1
Партия
2,45
1,97
5,60
—
—
—
2-е июля
1/2 финала. Серия до 2-х побед. 3-й матч. Матч из 4-х партий. 2-я партия. Счет в серии 1:1
Партия
3,90
1,70
3,90
—
—
—
2-е июля
1/2 финала. Серия до 2-х побед. 3-й матч. Матч из 4-х партий. 3-я партия. Счет в серии 1:1
Партия
2,45
1,97
5,60
—
—
—
2-е июля
1/2 финала. Серия до 2-х побед. 3-й матч. Матч из 4-х партий. 4-я партия. Счет в серии 1:1
Партия
3,90
1,70
3,90
—
—
—