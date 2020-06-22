1000
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Победитель1X2
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22-е июня
Грищук А.Дубов Д.
6-й тур
Партия
3,50
1,75
4,20
—
—
—
22-е июня
6-й тур
Партия
2,15
1,95
8,20
—
—
—
22-е июня
6-й тур
Партия
5,40
1,85
2,70
—
—
—
22-е июня
7-й тур
Партия
3,10
1,70
5,30
—
—
—
22-е июня
7-й тур
Партия
1,70
2,30
14,00
—
—
—
22-е июня
7-й тур
Партия
2,70
1,85
5,50
—
—
—
22-е июня
8-й тур
Партия
3,60
1,75
4,00
—
—
—
22-е июня
8-й тур
Партия
5,60
1,80
2,80
—
—
—
22-е июня
8-й тур
Партия
6,30
1,85
2,52
—
—
—
22-е июня
9-й тур
Партия
3,50
1,72
4,40
—
—
—
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