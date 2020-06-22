Избранное
LIVE61
Видео
11
Скоро
Популярное170Российская Премьер-Лига24Англия. АПЛ31Испания. Примера35Италия. Серия A38Германия. Бундеслига9Португалия. Премьер-Лига17FIFA 20. Лига Про12Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Велоспорт
Дартс
Пляжный волейбол
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Формула 1
Футзал
Шахматы15
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ШАХМАТЫ. Международные. Супертурнир. Быстрые шахматы. Чессабл Мастерс. Группа АОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
3430
22-е июня
Грищук А.Дубов Д.
6-й тур
Партия
3,50
1,75
4,20
17:00
3578
22-е июня
Карлсен М.Накамура Х.
6-й тур
Партия
2,15
1,95
8,20
17:00
3581
22-е июня
Харикришна П.Артемьев В.
6-й тур
Партия
5,40
1,85
2,70
17:45
4831
22-е июня
Дубов Д.Артемьев В.
7-й тур
Партия
3,10
1,70
5,30
17:45
4859
22-е июня
Карлсен М.Харикришна П.
7-й тур
Партия
1,70
2,30
14,00
17:45
4861
22-е июня
Накамура Х.Грищук А.
7-й тур
Партия
2,70
1,85
5,50
18:30
4862
22-е июня
Артемьев В.Накамура Х.
8-й тур
Партия
3,60
1,75
4,00
18:30
4863
22-е июня
Грищук А.Карлсен М.
8-й тур
Партия
5,60
1,80
2,80
18:30
4867
22-е июня
Харикришна П.Дубов Д.
8-й тур
Партия
6,30
1,85
2,52
19:15
4868
22-е июня
Артемьев В.Грищук А.
9-й тур
Партия
3,50
1,72
4,40
Показать ещё
из 5событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию11
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru