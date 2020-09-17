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ШАХМАТЫ. Международные. Сент-Луис. Быстрые шахматыОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
2261
17-е сентября
Аронян Л.Накамура Х.
7-й раунд
Партия
3,67
1,88
3,40
21:00
2471
17-е сентября
Грищук А.Домингес-Перес Л.
7-й раунд
Партия
2,35
1,88
7,10
21:00
2477
17-е сентября
Непомнящий Я.Со У.
7-й раунд
Партия
3,15
1,73
4,92
21:00
2682
17-е сентября
Фируджа А.Карлсен М.
7-й раунд
Партия
6,30
2,07
2,19
21:00
2830
17-е сентября
Харикришна П.Сюн Дж.
7-й раунд
Партия
2,75
1,93
4,61
22:15
2907
17-е сентября
Домингес-Перес Л.Непомнящий Я.
8-й раунд
Партия
3,50
1,83
3,75
22:15
3144
17-е сентября
Карлсен М.Сюн Дж.
8-й раунд
Партия
1,64
2,57
10,00
22:15
3229
17-е сентября
Накамура Х.Харикришна П.
8-й раунд
Партия
2,27
1,90
7,55
22:15
3354
17-е сентября
Со У.Аронян Л.
8-й раунд
Партия
2,85
1,90
4,50
22:15
3796
17-е сентября
Фируджа А.Грищук А.
8-й раунд
Партия
3,50
1,90
3,50
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