1000
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ШАХМАТЫ. Международные. Сент-Луис. Быстрые шахматыОсновная линия
Победитель1X2
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17-е сентября
Аронян Л.Накамура Х.
7-й раунд
Партия
3,67
1,88
3,40
—
—
—
17-е сентября
7-й раунд
Партия
2,35
1,88
7,10
—
—
—
17-е сентября
7-й раунд
Партия
3,15
1,73
4,92
—
—
—
17-е сентября
7-й раунд
Партия
6,30
2,07
2,19
—
—
—
17-е сентября
7-й раунд
Партия
2,75
1,93
4,61
—
—
—
17-е сентября
8-й раунд
Партия
3,50
1,83
3,75
—
—
—
17-е сентября
8-й раунд
Партия
1,64
2,57
10,00
—
—
—
17-е сентября
8-й раунд
Партия
2,27
1,90
7,55
—
—
—
17-е сентября
8-й раунд
Партия
2,85
1,90
4,50
—
—
—
17-е сентября
8-й раунд
Партия
3,50
1,90
3,50
—
—
—
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