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ШАХМАТЫ. Международные. Pepe Cuenca Invitational. Блиц. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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12-е апреля
Видит Сантош Г.Свидлер П.
1/4 финала
Победитель матча с учетом доп. партий
1,90
-
1,80
—
—
—
12-е апреля
1/4 финала
Победитель матча с учетом доп. партий
1,25
-
3,55
—
—
—
12-е апреля
1/4 финала
Победитель матча с учетом доп. партий
1,30
-
3,20
—
—
—
12-е апреля
1/4 финала
Победитель матча с учетом доп. партий
2,65
-
1,42
—
—
—
ШАХМАТЫ. Международные. Pepe Cuenca Invitational. Блиц. МужчиныИтоги
ПобедаДа
-
-
-
12-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+7)