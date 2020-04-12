Избранное
LIVE43
Видео
17
Скоро
Популярное120КиберЛига Pro SERIES 2020. Сезон 1. Серия 16Российская Премьер-Лига. SRL3Беларусь. Высшая лига45Россия. 4х4 Division. (2 тайма по 10 мин. грязного времени)2FIFA 20. Bundesliga Home Challenge Game 14FIFA 20. Bundesliga Home Challenge Game 23FIFA. eSports Battle. Champions League10FIFA. eSports Battle. Euro 20202FIFA. eSports Battle. Europa League7Шорт-хоккей. Лига Про. (3 периода по 10 мин.)5Лига Про. Мужчины. Зал А41Setka Cup4Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-34Лотерея. Россия. Stoloto. 12/242Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 451Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 493Что? Где? Когда? Весенняя серия18
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Лотереи
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Шахматы5
Шоу-бизнес
Моя линия

ШАХМАТЫ. Международные. Pepe Cuenca Invitational. Блиц. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
1021
12-е апреля
Видит Сантош Г.Свидлер П.
1/4 финала
Победитель матча с учетом доп. партий
1,90
-
1,80
18:00
1290
12-е апреля
Дуда Я.Харикришна П.
1/4 финала
Победитель матча с учетом доп. партий
1,25
-
3,55
18:00
1706
12-е апреля
Раджабов Т.Антон Гихарро Д.
1/4 финала
Победитель матча с учетом доп. партий
1,30
-
3,20
20:00
1719
12-е апреля
Домингес-Перес Л.Артемьев В.
1/4 финала
Победитель матча с учетом доп. партий
2,65
-
1,42

ШАХМАТЫ. Международные. Pepe Cuenca Invitational. Блиц. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
18:00
1129
12-е апреля
Pepe Cuenca Invitational 2020. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+7)
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию17
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru