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ШАХМАТЫ. Международные. Открытый чемпионат Скиллинг. Рапид (15+10)Основная линия

Победитель1X2
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20:00
2099
22-е ноября
Видит Сантош Г.Фируджа А.
1-й тур
Весь матч
4,00
1,76
3,40
20:00
2140
22-е ноября
Гири А.Вашье-Лаграв М.
1-й тур
Весь матч
5,00
1,65
3,30
20:00
2174
22-е ноября
Карякин С.Дин Лижэнь
1-й тур
Весь матч
5,00
1,60
3,50
20:00
2202
22-е ноября
Ле Куанг ЛьемАронян Л.
1-й тур
Весь матч
3,80
1,64
4,20
20:00
2206
22-е ноября
Накамура Х.Дуда Я.
1-й тур
Весь матч
2,60
1,75
6,50
20:00
2208
22-е ноября
Непомнящий Я.Карлсен М.
1-й тур
Весь матч
5,00
1,67
3,20
20:00
2264
22-е ноября
Свидлер П.Раджабов Т.
1-й тур
Весь матч
4,50
1,40
5,70
20:00
2269
22-е ноября
Со У.Антон Гихарро Д.
1-й тур
Весь матч
2,13
2,00
7,10
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