1000
Моя линия
ШАХМАТЫ. Международные. Открытый чемпионат Скиллинг. Рапид (15+10)Основная линия
Победитель1X2
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22-е ноября
Видит Сантош Г.Фируджа А.
1-й тур
Весь матч
4,00
1,76
3,40
—
—
—
22-е ноября
1-й тур
Весь матч
5,00
1,65
3,30
—
—
—
22-е ноября
1-й тур
Весь матч
5,00
1,60
3,50
—
—
—
22-е ноября
1-й тур
Весь матч
3,80
1,64
4,20
—
—
—
22-е ноября
1-й тур
Весь матч
2,60
1,75
6,50
—
—
—
22-е ноября
1-й тур
Весь матч
5,00
1,67
3,20
—
—
—
22-е ноября
1-й тур
Весь матч
4,50
1,40
5,70
—
—
—
22-е ноября
1-й тур
Весь матч
2,13
2,00
7,10
—
—
—