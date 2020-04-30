Моя линия
ШАХМАТЫ. Международные. Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины (матч из 4-х партий. 7-й раунд. 1-я партия)Основная линия
Победитель1X2
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30-е апреля
Вашье-Лаграв М.Накамура Х.
матч из 4-х партий. 7-й раунд. 1-я партия
Партия
3,25
1,77
4,50
—
—
—
30-е апреля
матч из 4-х партий. 7-й раунд. 1-я партия
Партия
3,70
1,77
3,80
—
—
—
30-е апреля
матч из 4-х партий. 7-й раунд. 1-я партия
Партия
4,40
1,80
3,15
—
—
—
30-е апреля
матч из 4-х партий. 7-й раунд. 1-я партия
Партия
2,70
2,00
4,40
—
—
—