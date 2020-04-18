Моя линия
ШАХМАТЫ. Международные. Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины (матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия)Основная линия
Победитель1X2
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18-е апреля
Дин ЛижэньФируджа А.
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия
Партия
2,40
1,96
5,85
—
—
—
18-е апреля
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия
Партия
4,15
1,77
3,40
—
—
—
19-е апреля
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия
Партия
4,90
1,66
3,40
—
—
—
19-е апреля
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия
Партия
2,70
2,05
4,15
—
—
—