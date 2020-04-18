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ШАХМАТЫ. Международные. Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины (матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия)Основная линия

Победитель1X2
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20:00
3319
18-е апреля
Дин ЛижэньФируджа А.
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия
Партия
2,40
1,96
5,85
20:00
3322
18-е апреля
Накамура Х.Карлсен М.
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия
Партия
4,15
1,77
3,40
20:00
3323
19-е апреля
Гири А.Вашье-Лаграв М.
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия
Партия
4,90
1,66
3,40
20:00
3326
19-е апреля
Непомнящий Я.Каруана Ф.
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 4-я партия
Партия
2,70
2,05
4,15
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