Моя линия
ШАХМАТЫ. Международные. Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины (матч из 4-х партий. 1-й раунд. 3-я партия)Основная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18-е апреля
Карлсен М.Накамура Х.
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 3-я партия
Партия
2,35
2,00
5,70
—
—
—
18-е апреля
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 3-я партия
Партия
4,10
1,90
3,05
—
—
—
19-е апреля
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 3-я партия
Партия
2,30
1,86
7,90
—
—
—
19-е апреля
матч из 4-х партий. 1-й раунд. 3-я партия
Партия
2,85
2,00
4,00
—
—
—