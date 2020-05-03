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ШАХМАТЫ. Международные. Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины. 1/2 финалаОсновная линия
Победитель1X2
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1-е мая
Накамура Х.Каруана Ф.
1/2 финала
Весь матч
2,05
3,00
3,60
—
—
—
2-е мая
1/2 финала
Весь матч
1,95
3,10
3,80
—
—
—
ШАХМАТЫ. Международные. Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины. 1/2 финалаИтоги
Победитель1X2
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Все коэффициенты на данное событие (+4)