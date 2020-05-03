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ШАХМАТЫ. Международные. Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины. 1/2 финалаОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
3133
1-е мая
Накамура Х.Каруана Ф.
1/2 финала
Весь матч
2,05
3,00
3,60
17:00
3136
2-е мая
Карлсен М.Дин Лижэнь
1/2 финала
Весь матч
1,95
3,10
3,80

ШАХМАТЫ. Международные. Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины. 1/2 финалаИтоги

Победитель1X2
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17:00
2222
3-е мая
Magnus Carlsen Invitational. Рапид. Мужчины. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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