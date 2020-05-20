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ШАХМАТЫ. Международные. Линдорз Эбби Челлендж. Быстрые шахматыОсновная линия
Победитель1X2
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20-е мая
Вэй И.Фируджа А.
5-й тур
Весь матч
3,20
1,82
4,25
—
—
—
20-е мая
5-й тур
Весь матч
1,95
2,20
7,60
—
—
—
20-е мая
5-й тур
Весь матч
3,50
1,75
4,20
—
—
—
20-е мая
5-й тур
Весь матч
2,50
1,82
6,70
—
—
—
20-е мая
5-й тур
Весь матч
3,10
1,72
5,20
—
—
—
20-е мая
5-й тур
Весь матч
6,70
1,90
2,35
—
—
—
20-е мая
6-й тур
Весь матч
3,00
1,82
4,70
—
—
—
20-е мая
6-й тур
Весь матч
3,20
1,82
4,20
—
—
—
20-е мая
6-й тур
Весь матч
3,20
1,70
5,10
—
—
—
20-е мая
6-й тур
Весь матч
3,80
1,75
3,80
—
—
—
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ШАХМАТЫ. Международные. Линдорз Эбби Челлендж. Быстрые шахматыИтоги
Победитель1X2
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Все коэффициенты на данное событие (+12)