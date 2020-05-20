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ШАХМАТЫ. Международные. Линдорз Эбби Челлендж. Быстрые шахматыОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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17:00
2959
20-е мая
Вэй И.Фируджа А.
5-й тур
Весь матч
3,20
1,82
4,25
17:00
2960
20-е мая
Дин ЛижэньГрищук А.
5-й тур
Весь матч
1,95
2,20
7,60
17:00
2990
20-е мая
Дуда Я.Дубов Д.
5-й тур
Весь матч
3,50
1,75
4,20
17:00
3004
20-е мая
Накамура Х.Аронян Л.
5-й тур
Весь матч
2,50
1,82
6,70
17:00
3097
20-е мая
Со У.Карякин С.
5-й тур
Весь матч
3,10
1,72
5,20
17:00
3116
20-е мая
Юй ЯнъиКарлсен М.
5-й тур
Весь матч
6,70
1,90
2,35
18:15
4432
20-е мая
Аронян Л.Юй Янъи
6-й тур
Весь матч
3,00
1,82
4,70
18:15
4434
20-е мая
Грищук А.Карякин С.
6-й тур
Весь матч
3,20
1,82
4,20
18:15
4435
20-е мая
Дин ЛижэньНакамура Х.
6-й тур
Весь матч
3,20
1,70
5,10
18:15
4436
20-е мая
Дубов Д.Со У.
6-й тур
Весь матч
3,80
1,75
3,80
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ШАХМАТЫ. Международные. Линдорз Эбби Челлендж. Быстрые шахматыИтоги

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
2419
20-е мая
Линдорз Эбби Челлендж. Быстрые шахматы. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+12)
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