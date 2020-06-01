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ШАХМАТЫ. Международные. Линдорз Эбби Челлендж. Быстрые шахматы. Финал. Матч из 4-х партийОсновная линия

Победитель1X2
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16:59
3649
1-е июня
Дубов Д.Накамура Х.
Финал. 1-й матч. Матч из 4-х партий.
Весь матч
4,00
3,65
1,77
17:00
3651
1-е июня
Дубов Д.Накамура Х.
Финал. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 1-я партия
Партия
3,50
2,03
3,20
17:45
3848
1-е июня
Накамура Х.Дубов Д.
Финал. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 2-я партия
Партия
2,32
2,03
6,30
18:30
3852
1-е июня
Дубов Д.Накамура Х.
Финал. 1-й матч. Матч из 4-х партий. 3-я партия
Партия
3,60
2,00
3,30

ШАХМАТЫ. Международные. Линдорз Эбби Челлендж. Быстрые шахматы. Финал. Матч из 4-х партийИтоги

Победитель1X2
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17:00
2419
1-е июня
Линдорз Эбби Челлендж. Быстрые шахматы. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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