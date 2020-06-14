Моя линия
ШАХМАТЫ. Международные. Clutch International. Быстрые шахматы. 1/4 финалаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
6-е июня
Вашье-Лаграв М.Со У.
1/4 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
1,75
9,50
2,37
—
—
—
6-е июня
1/4 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
1,01
17,00
20,00
—
—
—
7-е июня
1/4 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
1,95
9,60
2,08
—
—
—
7-е июня
1/4 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
4,30
12,00
1,28
—
—
—
ШАХМАТЫ. Международные. Clutch International. Быстрые шахматы. 1/4 финалаИтоги
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Все коэффициенты на данное событие (+8)