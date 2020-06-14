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ШАХМАТЫ. Международные. Clutch International. Быстрые шахматы. 1/4 финалаОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
1180
6-е июня
Вашье-Лаграв М.Со У.
1/4 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
1,75
9,50
2,37
21:00
1192
6-е июня
Карлсен М.Сюн Дж.
1/4 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
1,01
17,00
20,00
21:00
1214
7-е июня
Грищук А.Аронян Л.
1/4 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
1,95
9,60
2,08
21:00
1256
7-е июня
Домингес-Перес Л.Каруана Ф.
1/4 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
4,30
12,00
1,28

ШАХМАТЫ. Международные. Clutch International. Быстрые шахматы. 1/4 финалаИтоги

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
2916
14-е июня
Clutch International. Быстрые шахматы. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+8)
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