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ШАХМАТЫ. Международные. Clutch International. Быстрые шахматы. 1/2 финалаОсновная линия
Победитель1X2
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11-е июня
Карлсен М.Аронян Л.
1/2 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
1,14
15,00
7,00
—
—
—
11-е июня
1/2 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
2,70
9,50
1,64
—
—
—
ШАХМАТЫ. Международные. Clutch International. Быстрые шахматы. 1/2 финалаИтоги
Победитель1X2
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Все коэффициенты на данное событие (+4)