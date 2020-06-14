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ШАХМАТЫ. Международные. Clutch International. Быстрые шахматы. 1/2 финалаОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
5086
11-е июня
Карлсен М.Аронян Л.
1/2 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
1,14
15,00
7,00
22:00
5087
11-е июня
Со У.Каруана Ф.
1/2 финала. Матч из 12-и партий
Весь матч
2,70
9,50
1,64

ШАХМАТЫ. Международные. Clutch International. Быстрые шахматы. 1/2 финалаИтоги

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
2916
14-е июня
Clutch International. Быстрые шахматы. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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