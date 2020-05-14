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ШАХМАТЫ. Международные. Благотворительный турнир "Сборная – России". 1/2 финала. Блиц. Матч из 2 партийОсновная линия
Победитель1X2
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14-е мая
Крамник В.Грищук А.
1/2 финала. Матч из 2-х партий
Весь матч
3,15
2,75
2,40
—
—
—
14-е мая
1/2 финала. Матч из 2-х партий
Весь матч
2,10
2,70
3,95
—
—
—
ШАХМАТЫ. Международные. Благотворительный турнир "Сборная – России". 1/2 финала. Блиц. Матч из 2 партийИтоги
Победитель1X2
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Все коэффициенты на данное событие (+4)