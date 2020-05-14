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ШАХМАТЫ. Международные. Благотворительный турнир "Сборная – России". 1/2 финала. Блиц. Матч из 2 партийОсновная линия

Победитель1X2
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15:00
3383
14-е мая
Крамник В.Грищук А.
1/2 финала. Матч из 2-х партий
Весь матч
3,15
2,75
2,40
15:45
3390
14-е мая
Свидлер П.Томашевский Е.
1/2 финала. Матч из 2-х партий
Весь матч
2,10
2,70
3,95

ШАХМАТЫ. Международные. Благотворительный турнир "Сборная – России". 1/2 финала. Блиц. Матч из 2 партийИтоги

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
2845
14-е мая
Благотворительный турнир "Сборная-России". Блиц. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+4)
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