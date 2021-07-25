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БОКС. Олимпиада 2020. Олимпиада 2020. БоиОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
05:00
5174
24-е июля
Далгатова С.Маникон Б.
Весь поединок
1,20
4,00
+2
11:00
5163
24-е июля
Воронцова Л.Теста И.
до 57 кг
Весь поединок
3,20
1,30
+2
05:00
2573
25-е июля
Мамедов Г.Дуркач Д.
до 63 кг
Весь поединок
1,05
7,77
+2
05:00
2757
25-е июля
Хатаев И.Ассагир М.
до 81 кг
Весь поединок
1,01
11,00
+2
11:00
5161
25-е июля
Солуянова С.Фукс В.
до 51 кг
Весь поединок
1,85
1,85
+2
11:00
1164
28-е июля
Магомедалиева З.Грэм Н.
до 75 кг
Весь поединок
1,50
2,40
+2
11:00
3632
29-е июля
Верясов И.Йегнонг Нжийо М.
Свыше 91 кг
Весь поединок
1,30
3,20
+2
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