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Ставки на Олимпиада 2020

БОКС. Олимпиада 2020. Олимпиада 2020. БоиОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
05:00
5174
24-е июля
Далгатова С.Маникон Б.
Весь поединок
1,20
4,00
+2
11:00
5163
24-е июля
Воронцова Л.Теста И.
до 57 кг
Весь поединок
3,20
1,30
+2
05:00
2573
25-е июля
Мамедов Г.Дуркач Д.
до 63 кг
Весь поединок
1,05
7,77
+2
05:00
2757
25-е июля
Хатаев И.Ассагир М.
до 81 кг
Весь поединок
1,01
11,00
+2
11:00
5161
25-е июля
Солуянова С.Фукс В.
до 51 кг
Весь поединок
1,85
1,85
+2
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из 2событий

БОКС. Олимпиада 2020. Олимпиада 2020.Женщины.ИтогиОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
05:00
4050
24-е июля
Женщины до 57 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
05:00
4453
24-е июля
Женщины до 69 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
05:00
3910
25-е июля
Женщины до 51 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
05:00
4454
25-е июля
Женщины до 75 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
05:00
4447
27-е июля
Женщины до 60 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6

БОКС. Олимпиада 2020. Олимпиада 2020.Мужчины.ИтогиОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
05:00
2784
24-е июля
Мужчины до 57 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
05:00
2991
24-е июля
Мужчины до 69 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
05:00
3687
24-е июля
Мужчины до 91 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
11:00
3731
24-е июля
Мужчины свыше 91 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
05:00
2887
25-е июля
Мужчины до 63 кг. Победитель
Все коэффициенты на данное событие (+6)
+6
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