1000
Ставки на Международные. Олимпиада 2020.Бои
БОКС. Международные. Олимпиада 2020.БоиОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
24-е июля
Весь поединок
1,20
—
4,00
—
—
—
24-е июля
до 57 кг
Весь поединок
3,20
—
1,30
—
—
—
25-е июля
до 63 кг
Весь поединок
1,05
—
7,77
—
—
—
25-е июля
до 81 кг
Весь поединок
1,01
—
11,00
—
—
—
25-е июля
до 51 кг
Весь поединок
1,85
—
1,85
—
—
—
28-е июля
до 75 кг
Весь поединок
1,50
—
2,40
—
—
—
29-е июля
Свыше 91 кг
Весь поединок
1,30
—
3,20
—
—
—