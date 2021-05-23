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БОКС. Международные. Бой Тэйлор Дж. vs Рамирес Х.К.Основная линия

Победитель1X2
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06:00
2979
23-е мая
Тэйлор Дж.Рамирес Х.К.
Бой из 12 раундов
Весь поединок
1,45
25
2,65
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