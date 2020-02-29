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БОКС. Международные. БоиОсновная линия

Победитель1X2
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01:00
6956
29-е февраля
Миллер Л.Хименес М.Л.
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,05
30
8,50
3,20
8.50
1,30
01:00
6940
29-е февраля
Ньюман К.Пллана Г.
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,10
25
6,00
2,73
8.50
1,40
01:00
6937
29-е февраля
Селдин К.Флорес Л.Э.
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,01
30
12,00
01:00
6932
29-е февраля
Такам К.Мальдонадо Ф.
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,01
30
12,00
01:00
6939
29-е февраля
Хантер К.Рахманов С.
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,40
20,00
2,80
4,30
8.50
1,18
01:00
6974
29-е февраля
Хитчинс Р.ДеЛомба Н.
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,03
30
10,00
1,85
8.50
1,85
07:00
4543
29-е февраля
Белбин Б.Парсонс У.
Бой из 6 раундов
Весь поединок
1,15
25
5,00
07:00
4563
29-е февраля
Манну Дж.Готтшальк Дж.
Бой из 6 раундов
Весь поединок
1,15
25
5,00
07:00
1338
29-е февраля
Митчелл Дж.Сцили И.
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,03
30
10,00
1,80
7.50
1,90
07:00
1677
29-е февраля
Ойматаги мл. М.Ачергуи И.
Бой из 8 раундов
Весь поединок
1,07
25
7,00
2,65
6.50
1,42
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