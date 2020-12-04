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БОКС. Бокс. Лига Ставок. Чемпионат России по боксуОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
3984
4-е декабря
Царегородцев И.Худоян Э.
Весовая категория 49 кг
Весь поединок
4,00
-
1,20
12:00
4425
4-е декабря
Мнацаканян В.Соян А.
Весовая категория 49 кг
Весь поединок
4,00
-
1,20
12:00
4445
4-е декабря
Нагапетян А.Егоров В.
Весовая категория 52 кг
Весь поединок
4,75
-
1,15
12:00
4447
4-е декабря
Закиров А.Кудряков В.
Весовая категория 52 кг
Весь поединок
4,75
-
1,15
12:00
4449
4-е декабря
Шумков В.Шиповский Д.
Весовая категория 57 кг
Весь поединок
1,40
-
2,75
12:00
4451
4-е декабря
Шехов М.Оганнисян О.
Весовая категория 57 кг
Весь поединок
4,75
-
1,15
12:00
4453
4-е декабря
Магомадов У.Бадрутдинов Дж.
Весовая категория 60 кг
Весь поединок
7,77
-
1,05
12:00
4456
4-е декабря
Снхчан О.Батыргазиев А.
Весовая категория 60 кг
Весь поединок
5,80
-
1,10
12:00
4468
4-е декабря
Шакиров И.Попов И.
Весовая категория 63 кг
Весь поединок
4,00
-
1,20
12:00
4475
4-е декабря
Басиров Э.Мамедов Г.
Весовая категория 63 кг
Весь поединок
7,77
-
1,05
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