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Победитель1X2
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4-е декабря
Царегородцев И.Худоян Э.
Весовая категория 49 кг
Весь поединок
4,00
-
1,20
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 49 кг
Весь поединок
4,00
-
1,20
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 52 кг
Весь поединок
4,75
-
1,15
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 52 кг
Весь поединок
4,75
-
1,15
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 57 кг
Весь поединок
1,40
-
2,75
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 57 кг
Весь поединок
4,75
-
1,15
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 60 кг
Весь поединок
7,77
-
1,05
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 60 кг
Весь поединок
5,80
-
1,10
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 63 кг
Весь поединок
4,00
-
1,20
—
—
—
4-е декабря
Весовая категория 63 кг
Весь поединок
7,77
-
1,05
—
—
—
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