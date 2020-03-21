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БОКС. Международные. БоиОсновная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
Миллер Л.Хименес М.Л.
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,05
30
8,50
3,20
8.50
1,30
—
—
29-е февраля
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,10
25
6,00
2,73
8.50
1,40
—
—
29-е февраля
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,01
30
12,00
—
—
—
29-е февраля
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,01
30
12,00
—
—
—
29-е февраля
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,40
20,00
2,80
4,30
8.50
1,18
—
—
29-е февраля
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,03
30
10,00
1,85
8.50
1,85
—
—
29-е февраля
Бой из 6 раундов
Весь поединок
1,15
25
5,00
—
—
—
29-е февраля
Бой из 6 раундов
Весь поединок
1,15
25
5,00
—
—
—
29-е февраля
Бой из 10 раундов
Весь поединок
1,03
30
10,00
1,80
7.50
1,90
—
—
29-е февраля
Бой из 8 раундов
Весь поединок
1,07
25
7,00
2,65
6.50
1,42
—
—
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БОКС. Международные. Всемирная боксёрская супер серия. Первый тяжёлый вес (до 90,7 кг)Основная линия
Победитель1X2
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21-е марта
Бой из 12 раундов
Весь поединок
1,55
-
2,30
—
—
—