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БИАТЛОН. Россия. Масс-старт 15 км. Мужчины. Ханты-Мансийск. Кто вышеОсновная линия

Победитель1X2
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12:45
4950
3-е апреля
Бабиков А.Филимонов В.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4951
3-е апреля
Гараничев Е.Поршнев Н.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4954
3-е апреля
Елисеев М.Гараничев Е.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4953
3-е апреля
Елисеев М.Латыпов Э.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4952
3-е апреля
Елисеев М.Логинов А.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4956
3-е апреля
Латыпов Э.Логинов А.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4957
3-е апреля
Поварницын А.Томилов Ив.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
12:45
4962
3-е апреля
Поршнев Н.Цветков М.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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