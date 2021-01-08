1000
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БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 7,5 км. Женщины. Оберхоф. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
8-е января
Кто выше
11,50
22,45
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,87
21,87
—
—
—
8-е января
Кто выше
12,15
21,64
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,92
21,82
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,61
22,19
—
—
—
8-е января
Кто выше
12,03
21,72
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,89
21,83
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,57
22,27
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,58
22,25
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,83
21,89
—
—
—
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