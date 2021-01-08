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БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 7,5 км. Женщины. Оберхоф. Кто вышеСпециальное

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3575
8-е января
Олсбю Рёйселанн М.Экхофф Т.
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12,03
21,72
13:30
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8-е января
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11,89
21,83
13:30
3577
8-е января
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11,57
22,27
13:30
3579
8-е января
Херрман Д.Бреза Ж.
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22,25
13:30
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8-е января
Шевалье А.Симон Д.
Кто выше
11,83
21,89
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