Избранное
LIVE113
Видео
52
Скоро
Популярное318Российская Премьер-Лига48Россия. Кубок6Лига чемпионов УЕФА19АПЛ37Примера22Испания. Кубок5Серия A47Бундеслига20Германия. Кубок11Лига 122КХЛ. Плей-офф23NHL33Евролига. Мужчины11NBA. Регулярный чемпионат12Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Лыжи
Снукер
Формула 1
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 7,5 км. Женщины. Нове-МестоИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
13:00
2502
6-е марта
Спринт 7.5 км. Женщины. Нове-Место. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+32)
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию52
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru