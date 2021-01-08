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БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Оберхоф. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
16:15
3276
8-е января
Бё Й.Т.Дале Й.
Кто выше
11,33
23,00
16:15
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11,75
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16:15
3286
8-е января
Варабей М.Гоу К.
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21,60
16:15
3288
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21,60
16:15
3289
8-е января
Лагрэйд С.Х.Жаклин Э.
Кто выше
12,00
21,72
16:15
3293
8-е января
Логинов А.Дестье С.
Кто выше
11,60
22,18
16:15
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8-е января
Нелин Й.Смольский А.
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22,10
16:15
3296
8-е января
Пайффер А.Долл Б.
Кто выше
11,65
22,10
16:15
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8-е января
Пидручный Д.Эберхард Ю.
Кто выше
11,85
21,85
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