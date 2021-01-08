1000
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БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Оберхоф. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
8-е января
Кто выше
11,33
23,00
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,75
21,96
—
—
—
8-е января
Кто выше
12,10
21,65
—
—
—
8-е января
Кто выше
12,18
21,60
—
—
—
8-е января
Кто выше
12,18
21,60
—
—
—
8-е января
Кто выше
12,00
21,72
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,60
22,18
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,65
22,10
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,65
22,10
—
—
—
8-е января
Кто выше
11,85
21,85
—
—
—
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