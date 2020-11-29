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БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Контиолахти. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
12:30
4889
29-е ноября
Бё Т.Жаклин Э.
Кто выше
11,71
22,06
12:30
4890
29-е ноября
Вегер Б.Гараничев Е.
Кто выше
11,87
21,87
12:30
4892
29-е ноября
Гигонна А.Лайтнер Ф.
Кто выше
11,80
21,95
12:30
4897
29-е ноября
Дестье С.Долл Б.
Кто выше
11,87
21,87
12:30
4898
29-е ноября
Елисеев М.Пидручный Д.
Кто выше
11,55
22,34
12:30
4899
29-е ноября
Илиев В.Бауэр К.
Кто выше
11,63
22,18
12:30
4900
29-е ноября
Клод ФабьенНелин Й.
Кто выше
11,73
22,03
12:30
4901
29-е ноября
Кристиансен В.Ш.Пайффер А.
Кто выше
11,73
22,03
12:30
4903
29-е ноября
Крчмар М.Прима А.
Кто выше
11,80
21,95
12:30
4904
29-е ноября
Кюн Й.Бьёнтегор Э.
Кто выше
11,87
21,87
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