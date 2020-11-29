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БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. КонтиолахтиИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
12:30
3696
29-е ноября
Спринт 10 км. Мужчины. Контиолахти. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+25)
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