24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE76
Видео
19
Скоро
Популярное336Российская Премьер-Лига57Лига чемпионов УЕФА36Лига Европы УЕФА25АПЛ34Примера35Серия A27Бундеслига25Лига 119Евротур. Кубок Первого канала. Россия10КХЛ55Евролига. Мужчины10Бой Джошуа Э. vs Пулев К.1ACA. Исмаилов М. VS Штырков И.1Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Американский футбол
Биатлон14
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Хохфильцен. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
16:20
2041
11-е декабря
Бё Т.Самуэльсон С.
Кто выше
11,89
21,83
16:20
1448
11-е декабря
Вегер Б.Крчмар М.
Кто выше
11,63
22,14
16:20
2059
11-е декабря
Дале Й.Долл Б.
Кто выше
11,69
22,04
16:20
2027
11-е декабря
Дестье С.Бьёнтегор Э.
Кто выше
11,83
21,89
16:20
1375
11-е декабря
Жаклин Э.Кристиансен В.Ш.
Кто выше
11,63
22,14
16:20
2054
11-е декабря
Лессер Э.Легрейд С.Х.
Кто выше
11,86
21,86
16:20
1966
11-е декабря
Нелин Й.Эберхард Ю.
Кто выше
11,86
21,86
16:20
1048
11-е декабря
Пайффер А.Фак Я.
Кто выше
11,44
22,60
16:20
1501
11-е декабря
Пидручный Д.Лайтнер Ф.
Кто выше
11,83
21,89
16:20
1268
11-е декабря
Понсилуома М.Клод Фабьен
Кто выше
11,44
22,60
Показать ещё
из 4событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию19
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru