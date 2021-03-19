LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
Избранное
LIVE
75
Видео
29
Скоро
Популярное
290
Российская Премьер-Лига
48
Лига чемпионов УЕФА
31
Лига Европы УЕФА
9
АПЛ
19
Примера
26
Серия A
22
Бундеслига
19
Лига 1
20
КХЛ. Плей-офф
13
NHL
44
WTA. Санкт-Петербург. Россия
14
Евролига. Мужчины
6
NBA. Регулярный чемпионат
16
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
2
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт 10 км. Мужчины. Эстерсунд
Итоги
Победа
Да
Кто выше
1
2
Место
1-3
1-6
1-10
-
17:30
5370
19-е марта
Спринт 10 км. Мужчины. Эстерсунд. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+32)
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
29
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru