1000
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БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт 12.5 км. Женщины. Оберхоф. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
17-е января
Кто выше
11,67
22,08
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,69
22,05
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,66
22,11
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,60
22,22
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,65
22,13
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,67
22,08
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,59
22,24
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,65
22,13
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,67
22,08
—
—
—
17-е января
Кто выше
11,78
21,94
—
—
—