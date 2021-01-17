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БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт 12.5 км. Женщины. Оберхоф. Кто вышеСпециальное

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17:00
2288
17-е января
Алимбекова Д.Миронова С.
Кто выше
11,67
22,08
17:00
2296
17-е января
Бреза Ж.Тандревольд И.
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17:00
2260
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Вирер Д.Пройс Ф.
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2300
17-е января
Виттоци Л.Бескон А.
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11,60
22,22
17:00
2240
17-е января
Давидова М.Симон Д.
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11,65
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17-е января
Перссон Л.Кайшева У.
Кто выше
11,67
22,08
17:00
2245
17-е января
Херрман Д.Шевалье А.
Кто выше
11,59
22,24
17:00
2259
17-е января
Эберг Х.Хаузер Л.Т.
Кто выше
11,65
22,13
17:00
2297
17-е января
Эберг Э.Кручинкина Е.
Кто выше
11,67
22,08
17:00
2244
17-е января
Экхофф Т. Олсбю Рёйселанн М.
Кто выше
11,78
21,94
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