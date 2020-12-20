1000
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БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт 12.5 км. Женщины. Хохфильцен. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
20-е декабря
Кто выше
11,87
21,87
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
11,72
22,03
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
11,97
21,77
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
12,11
21,67
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
11,67
22,11
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
11,62
22,17
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
12,11
21,67
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
11,77
21,97
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
11,62
22,19
—
—
—
20-е декабря
Кто выше
12,03
21,72
—
—
—
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