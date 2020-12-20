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БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт 12.5 км. Женщины. Хохфильцен. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
16:25
1695
20-е декабря
Алимбекова Д.Пройс Ф.
Кто выше
11,87
21,87
16:25
1666
20-е декабря
Бескон А.Казакевич И.
Кто выше
11,72
22,03
16:25
1703
20-е декабря
Бреза Ж.Давидова М.
Кто выше
11,97
21,77
16:25
1668
20-е декабря
Брорссон М.Скотхейм Й.
Кто выше
12,11
21,67
16:25
1708
20-е декабря
Кноттен К.Ландер Э.
Кто выше
11,67
22,11
16:25
1707
20-е декабря
Хаузер Л.Т.Перссон Л.
Кто выше
11,62
22,17
16:25
1698
20-е декабря
Херрман Д.Тандревольд И.
Кто выше
12,11
21,67
16:25
1689
20-е декабря
Хеттих Я.Здуч Д.
Кто выше
11,77
21,97
16:25
1676
20-е декабря
Шевалье А.Виттоци Л.
Кто выше
11,62
22,19
16:25
1706
20-е декабря
Шевалье Х.Иган К.
Кто выше
12,03
21,72
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