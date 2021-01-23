1000
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БИАТЛОН. Кубок мира. Масс-старт 12.5 км. Женщины. Антхольц-Антерсельва. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
23-е января
Кто выше
11,81
21,93
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,81
21,93
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,71
22,06
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,56
22,33
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,41
22,73
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,81
21,93
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,81
21,93
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,56
22,32
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,63
22,17
—
—
—
23-е января
Кто выше
11,81
21,93
—
—
—