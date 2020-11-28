24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE10
Видео
7
Скоро
Популярное260Российская Премьер-Лига34Лига чемпионов УЕФА47Лига Европы УЕФА37АПЛ25Примера22Серия A10Бундеслига19Лига 112КХЛ45Евролига. Мужчины7Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон17
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. Контиолахти. Кто вышеСпециальное

Эксклюзивные пари
13:00
4672
28-е ноября
Бьёнтегор Э.Самуэльсон С.
Кто выше
11,66
22,13
13:00
4675
28-е ноября
Гараничев Е.Моравец О.
Кто выше
11,87
21,87
13:00
4683
28-е ноября
Дестье С.Пайффер А.
Кто выше
11,87
21,87
13:00
4686
28-е ноября
Долл Б.Хофер Л.
Кто выше
11,52
22,41
13:00
4688
28-е ноября
Елисеев М.Крчмар М.
Кто выше
11,63
22,17
13:00
4700
28-е ноября
Илиев В.Понсилуома М.
Кто выше
11,87
21,87
13:00
4706
28-е ноября
Клод ФабьенРасторгуевc А.
Кто выше
11,56
22,32
13:00
4708
28-е ноября
Клод ФлоранДоэрти Ш.
Кто выше
11,72
22,05
13:00
4709
28-е ноября
Кристиансен В.Ш.Фак Я.
Кто выше
11,54
22,36
13:00
4711
28-е ноября
Кюн Й.Эберхард Ю.
Кто выше
11,67
22,12
Показать ещё
из 7событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию7
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru