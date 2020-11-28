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БИАТЛОН. Кубок мира. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. КонтиолахтиИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
-
13:00
4750
28-е ноября
Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. Контиолахти. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+29)
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